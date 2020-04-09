Вопрос о бесплатной казахстанской земле фирмам из ЕАЭС сняли с обсуждения после резонанса

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Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ – Проект нормативно-правового акта о бесплатной казахстанской земле фирмам из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сняли с обсуждения после резонанса, передает корреспондент агентства.

«На сегодняшний день, в ходе обсуждения данного проекта постановления получены замечания от государственных органов и аккредитованных ассоциаций в части отсутствия у правительства Республики Казахстан компетенции на предоставление земельных участков предприятиям с участием государств-членов ЕАЭС. С учетом полученных замечаний вышеуказанный проект постановления правительства РК снят с обсуждения и дальнейшего рассмотрения», — сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в четверг.

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