Вопрос о бесплатной казахстанской земле фирмам из ЕАЭС сняли с обсуждения после резонанса

Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ – Проект нормативно-правового акта о бесплатной казахстанской земле фирмам из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сняли с обсуждения после резонанса, передает корреспондент агентства.

«На сегодняшний день, в ходе обсуждения данного проекта постановления получены замечания от государственных органов и аккредитованных ассоциаций в части отсутствия у правительства Республики Казахстан компетенции на предоставление земельных участков предприятиям с участием государств-членов ЕАЭС. С учетом полученных замечаний вышеуказанный проект постановления правительства РК снят с обсуждения и дальнейшего рассмотрения», — сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в четверг.