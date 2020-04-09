Парламент Казахстана одобрил включение премьера Армении в состав СКБ ОДКБ

Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Сенат парламента Казахстана принял закон «О ратификации второго протокола о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года», позволяющий войти в состав совета коллективной безопасности (СКБ) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) премьер-министру Армении.

«Необходимость внесения изменений в договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года обусловлена конституционными реформами в Республике Армения. С апреля 2018 года она перешла на парламентскую форму правления, предусматривающую передачу основных полномочий президента Республики Армения в сфере внешней политики и обороны правительству и премьер-министру Республики Армения. Целью второго протокола является внесение поправок в статьи 3 и 6 договора в части установления возможности вхождения в состав СКБ ОДКБ главы правительства государства-участника, наделенного в соответствии с законодательством своего государства, полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию СКБ ОДКБ», — сообщил в четверг на пленарном заседании сената депутат Мухтар Кул-Мухаммед.

Он отметил, что до внесения поправок в статью 3 Договора устанавливалось, что государства-участники образуют СКБ ОДКБ в составе глав государств-участников. Также в соответствии со статьей 6 договора решение об использовании вооруженных сил в целях отражения агрессии принималось главами государств-участников.

«Основная задача данного протокола – создание правовой основы для участия в заседаниях СКБ ОДКБ глав правительств государств – участников ОДКБ, а точнее премьер-министра Республики Армения», — сказал Кул-Мухаммед.

Кроме того, заключительная часть договора приводится в соответствие со статьей 17 устава ОДКБ: функции депозитария переданы от правительства Республики Беларусь к секретариату ОДКБ.

Закон принят сенатом.