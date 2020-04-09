Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду

Алматы. 9 апреля. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду составила $1647,8.

Относительно утреннего фиксинга в среду стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 1,25.

Стоимость унции золота в евро составила 1514 (-3,13), а в британских фунтах – 1330,27 (-8,1).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.