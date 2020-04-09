Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ – Осадки ожидаются в четверг на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняются осадки, местами сильные, в виде дождя и снега. Лишь на западе Казахстана ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, на севере и востоке – гололед, метель, на западе – пыльная буря», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью -4-6, днем +4+6.

В Алматы облачно, временами осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью 0+2, днем +3+5.

В Шымкенте переменная облачность, ночью и утром сильные осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью 0,-2, днем +6+8.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду. Днем +3+8 (на юге +14), ночью -2+3 (на юге +7).

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью местами низовая метель. Днем +1+6 (на юго-западе +9), ночью -3-8.

В Костанайской области местами небольшие дождь со снегом, местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +2+7 (на юге +10), ночью -2-7 (на юге -10).

В Северо-Казахстанской области на юго-востоке небольшой дождь со снегом, ночью местами небольшой снег, местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0+5 (на юго-востоке +8), ночью -3-8.

В Карагандинской области на юго-востоке региона днем дождь с небольшим снегом, ночью в той же части области дождь ослабнет, но усилится снегопад, местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +3+8 (на юге +11), ночью -2-7 (на юге +3).

В Туркестанской области днем дождь с небольшим снегом, ночью местами снег усилится, местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +5+10 (на юге +13), ночью 0-5 (на юге +3).

В Жамбылской области днем дождь с небольшим снегом, ночью в горной местности снег усилится, местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +3+8 (на северо-востоке 0), ночью -2+3 (на севере -5).

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +9+14 (на юге +17), ночью 0+5 (на севере -3).

В Кызылординской области ночью местами небольшие дождь со снегом, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью местами туман. Днем +8+13, ночью -2+3 (на севере -5).

В Актюбинской области местами небольшие дождь со снегом, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +10+15 (на северо-востоке +7), ночью -1-6 (на западе +2).

В Мангистауской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. Днем +7+12, ночью 0+5 (на северо-востоке -3).

В Павлодарской области днем местами небольшой дождь, также днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +6+11, ночью 0-5.

В Алматинской области дождь с небольшим снегом, местами сильным, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман. Днем +3+8 (на севере 0), ночью 0+5 (на севере -3).

В Атырауской области без осадков. Днем +10+15 (на юге +18), ночью 0+5 (на западе -3).

«В ближайшие сутки на большинстве рек Карагандинской, Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей будет наблюдаться спад уровни воды, на отдельных реках ожидаются ослабление ледовых явлений и дальнейшие подъемы уровней воды, разливы и подтопления. На горных реках юга, юго-востока и востока республики в связи с прогнозом осадков, местами сильных ожидаются подъемы уровней воды», — добавили синоптики.