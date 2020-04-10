Как открыть онлайн счет в HalykBank из дома и подать заявку на получение 42500 тенге

Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Как открыть онлайн счет в АО «Народный банк Казахстана» («Халык Банк») из дома и подать заявку на получение пособия в Т42,5 тыс., рассказали в пресс-службе Halyk Bank.

«Очереди в банках ушли в прошлое. С сегодняшнего дня, не приходя в банк, клиентом HalykBank может стать любой казахстанец. Для этого достаточно дистанционно открыть банковский счет онлайн при помощи смартфона прямо из дома. Новая возможность позволяет также заказать карту с доставкой, а тем, кому положено – получить социальную выплату в размере 42 500 тенге», — сообщили в «Халык Банке» в пятницу.

Кроме того, с новой услугой для клиента становится доступным весь широчайший спектр онлайн сервисов, оплаты коммунальных платежей, услуг связи и многого другого, что предлагает Homebank, причем без комиссий и, что самое приятное, с повышенными бонусами за каждый платеж.

«Пандемия коронавирусной инфекции существенно повлияла на банковский сектор. Рынок достаточно четко расставил приоритеты, поэтому, поставив во главу угла комфорт и безопасность казахстанцев, мы сконцентрировались на активном развитии дистанционных банковских онлайн сервисов, и предложили казахстанцам открыть счет онлайн, не выходя из дома, и получать банковские услуги онлайн, не посещая банк», — отметила председатель правления «Народного банка» Умут Шаяхметова.

Теперь, даже если вы не были клиентом HalykBank, вы можете открыть карту online, не посещая отделение – достаточно скачать приложение Homebank, пройти видео проверку и получить доступ ко всем продуктам и сервисам «Халык банка». Стать клиентом, не приходя в банк, может каждый через приложение Homebank.

«Мне надо было открыть счет и карту для получения пособия. Но с этими ограничениями в передвижении и карантином лишний раз и выйти-то боишься… К тому же очереди сами по себе небезопасны. Поэтому, когда услышала о возможности открыть счет дистанционно в HalykBank, решила попробовать. И, честно говоря, приятно удивлена. Это, действительно, очень удобно: скачала приложение Homebank, прошла видео проверку, выпустила карту, получила номер счета и подала заявку на сайте 42500.enbek и вот теперь жду выплаты. И мне совсем не пришлось ходить в банк», — говорит ставшая сегодня клиенткой HalykBank ЛяйляМусаипова.

Открыв однажды счет и выпустив карту в Homebank, для вас становятся доступными все многочисленные услуги и продукты банка без посещения отделений. Всего 4 тыс. онлайн сервисов: платежи без комиссий с бонусами, переводы на любые карты и счета, управление своими средствами круглосуточно и даже мгновенный кредит онлайн на карту – все сервисы без посещения банка.

Берегите свое время и здоровье – используйте возможность стать клиентом HalykBank онлайн и получать банковские услуги онлайн, не посещая банк: открыть счет и карту, получать выплаты и кредиты, оплачивать услуги – онлайн с приложением Homebank без комиссий и с повышенным бонусом за оплату товаров и услуг.