Не все регионы Казахстана планируют привлечь военнообязанных на спецсборы – генштаб

Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Не все регионы Казахстана планируют привлечь военнообязанных на специальные сборы, сообщил заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РК Серик Бурамбаев.

«Хочу отметить, что, несмотря на принятый указ, не все регионы в настоящее время планируют привлечь военнообязанных на специальные сборы. Указ не обязывает акимов развертывать части территориальных войск в полном объеме, а лишь дает им такое право», — сообщил Бурамбаев на брифинге в пятницу.

Он напомнил, что главы местных исполнительных органов самостоятельно принимают решении о сборах зависимости от обстановки.

2 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, в котором распорядился призвать военнообязанных на специальные сборы.

Позднее заместитель начальника генерального штаба РК Руслан Шпекбаев пояснил, что военнообязанных казахстанцев призовут на медицинскую службу, борьбу с паводками и дезинфекцию в связи с необходимостью эффективной защиты здоровья граждан РК и для обеспечения режима чрезвычайного положения (ЧП).