Казахстан не планировал и не запрещал экспорт капусты – МСХ

Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ — Казахстан не планировал и не запрещал экспорт капусты, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства (МСХ) РК.

«В связи с тем, что некоторые казахстанские фермеры не ознакомились с информацией из официальных источников либо неправильно ее поняли, а также в связи с дальнейшим распространением в соцсетях неверной, а порой и преднамеренно ложной информации, министерство сельского хозяйства РК вынуждено вновь заявить: запрет на экспорт капусты, как в дальнее, так и в ближнее зарубежье, не планировался и не вводился», — говорится в сообщении в пятницу.

Как пояснили в ведомстве, «это значит, что экспорт капусты разрешен, в том числе и на территорию Российской Федерации».

«Однако в связи с введением чрезвычайного положения в Республике Казахстан в марте текущего года главой государства было поручено не допустить нехватки социально значимых товаров и в приоритетном порядке обеспечить их неснижаемый запас для бесперебойного снабжения населения достаточным объемом продовольствия», — отметили в МСХ.

Поэтому, как подчеркнули в ведомстве, «министерством сельского хозяйства РК было введено регулирование экспорта некоторых продтоваров», в число которых вошли: «капуста кочанная, капуста цветная, капуста листовая, кольраби и другие аналогичные съедобные овощи из рода Brassica».

«Во избежание дальнейшего распространения неверной информации МСХ РК подчеркивает: экспорт капусты за границу разрешен по квотам. Все соответствующие объявления и документы находятся в свободном доступе на официальной странице ведомства», — резюмируется в сообщении.