Женщины-добровольцы могут быть призваны на спецсборы в Казахстане

Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Женщины-добровольцы могут быть призваны на специальные военные сборы в Казахстане, сообщил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил (ВС) РК Серик Бурамбаев.

«В данной ситуации в зависимости от тех задач, которые стоят, то акимат имеет право, тут никаких ограничений нет. Все решения акимата. Если им нужны по соответствующим специальностям, как мы говорим, девушки, то они могут быть призваны», — сказал Бурамбаев на брифинге в пятницу.

2 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, в котором распорядился призвать военнообязанных на специальные сборы.

Позднее заместитель начальника генерального штаба РК Руслан Шпекбаев пояснил, что военнообязанных казахстанцев призовут на медицинскую службу, борьбу с паводками и дезинфекцию в связи с необходимостью эффективной защиты здоровья граждан РК и для обеспечения режима чрезвычайного положения (ЧП).