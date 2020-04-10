Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов/Мадина Алимханова. Решение о продлении карантина в Казахстане будет зависеть от ситуации, сообщил заместитель главного врача Народной больницы СУАР КНР Лу Чэнь.

«По поводу продолжения карантина, нужно исходить из реальной ситуации в Казахстане. На самом деле продолжение карантина может повлиять на жизнь простых граждан, но данный карантин очень помогает. Как мы можем видеть из китайского опыта, карантин помог взять под контроль данный вирус. Чтобы помочь нашим казахстанским коллегам, по приказу Си Цзиньпина мы прибыли в Казахстан», — сказал Лу Чэнь на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос корреспондента КазТАГ о необходимости продления карантина.