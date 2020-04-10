Токаев о выплате 42500 тенге: Подвергая себя риску, людям приходилось стоять в очередях

Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о недостаточной готовности механизма предоставления социальной помощи, сообщает пресс-служба Акорды.

«Большая работа ведется по поддержке граждан, оставшимся без дохода. Им назначена социальная выплата в размере Т42,5 тыс. на период ЧП. За выплатой соцпособия уже обратилось 1,7 млн граждан, абсолютное большинство из них в электронном виде. В то же время приходится констатировать недостаточную готовность механизма предоставления социальной помощи. Оперативные решения ведомства начали принимать «на ходу» после моего персонального вмешательства», — сказал Токаев на заседании государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения (ЧП).

Как отметил президент, разъяснительная работа со стороны центральных и местных государственных органов также показала свою недостаточную эффективность.

«Это повлекло за собой разночтение, недопонимание среди граждан, неразбериху на местах. Подвергая себя риску, людям приходилось стоять в очередях в банках для открытия счета или оплаты ЕСП (единого социального платежа – КазТАГ). Поэтому правительству в срочном порядке следует разработать пошаговый механизм и тиражировать его во всех СМИ и социальных сетях, чтобы каждый гражданин, не выходя из дома, мог получить помощь от государства», — сказал глава государства.

Он отметил, что вопрос получения платежных карт является одним из самых острых.

«Неготовой оказалась не только техническая инфраструктура, но и нормативная среда, бизнес-процессы госорганов. Под различными предлогами упрощенный выпуск карт затягивается. А ведь это реальный шанс внедрить безналичный расчет, снизить объем теневых платежей! Поручаю в трехдневный срок решить вопрос дистанционного получения платежных карт», — добавил Токаев.

Ранее в связи с объявлением в Казахстане режима ЧП казахстанцы начали испытывать проблемы с доступом к порталу электронного правительства, через который в условиях изоляции граждан власти предлагают оформить получение Т42,5 тыс., электронную цифровую подпись и многие другие государственные услуги. 1 апреля президент Интернет-Ассоциации Казахстана Шавкат Сабиров, говоря о вариантах решения проблемы, поделился с МИА КазТАГ мнением, что серверных мощностей для выправления ситуации достаточно, нужна грамотная маршрутизация. По мнению эксперта, проблемы с eGov – это больше проблемы менеджмента, у которого было полмесяца в запасе с момента объявления в Казахстане режима чрезвычайного положения. На фоне массовых запросов сервис для получения Т42,5 тыс., который запустили власти Казахстана – 42500.enbek.kz периодически оказывается недоступен. Казахстанцы начали штурмовать здания банков, «Казпочты» и госорганов. 4 апреля МИА КазТАГ сообщало о том, что в 2019 году из государственного бюджета Казахстана на развитие «электронного правительства» (eGov), инфокоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности выделили Т72 млрд .