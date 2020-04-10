У курьеров могут возникать проблемы с доставкой банковских карточек пенсионерам в РК

Алматы. 10 апреля. КазТАГ — У курьеров могут возникать проблемы с доставкой банковских карточек пенсионерам, сообщила председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова.

«Если счет открыт, заказывается карта и она доставляется через курьера. Такие службы функционируют практически во всех банках. Единственной проблемой может быть карантинный режим, чтобы власти, полицейские пропускали курьеров, которые перевозят эти карты. Практически у всех банков есть курьерская служба для доставки пластиковых карт», — рассказала Бахмутова в пятницу.

При этом она отметила, что пенсионеры могут сами прийти в отделение банка при условии соблюдения карантинного режима, «это разрешено и банки функционируют».

По словам Бахмутовой, дистанционное открытие счета и получение карточки с доставкой курьером возможно также и для лиц, вышедших на пенсию в период карантина.