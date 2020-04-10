Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантин в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте до 30 апреля, сообщает официальный ресурс, посвященный ситуации с коронавирусом в Казахстане.

«15 апреля истекает срок моего Указа о введении чрезвычайного положения. Ситуацию с эпидемией упрощать нельзя. По этой причине поручаю продлить карантинный режим в столице, Алматы, Шымкенте и в соответствующих областях до конца апреля. Понимаю, что это непопулярное решение, поскольку люди хотят выйти на улицы, восстановить нормальный, привычный распорядок жизни. Но другого выхода нет, кроме соблюдения карантина, самоизоляции», — сказал Токаев в пятницу.