Токаев поручил госкомиссии обеспечить жесткий контроль доведения доплат до медиков

Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения (ЧП) обеспечить жесткий контроль доведения доплат до медицинских работников, сообщает пресс-служба Акорды.

«Все медики, которым положены дополнительные выплаты на время чрезвычайного положения, должны вовремя получить соответствующие надбавки. Первые выплаты начались. Вместе с выплатами сразу же начались вопросы и жалобы, в том числе и в мой адрес, касательно начисленных сумм, получателей и так далее. Госкомиссия должна обеспечить жесткий контроль и прозрачность доведения данных средств до получателей в кратчайшие сроки», — сказал Токаев на заседании госкомиссии в пятницу.

Он отметил, что на время карантина власти требуют от граждан находиться дома.

«Понимаю, изоляция дается нелегко, такого в нашей жизни не было. Но это необходимая мера, другого пути, к сожалению, не существует. Еще раз хотел бы отметить героический труд врачей, всех медицинских работников. Они в буквальном смысле находятся на передовой. Мы должны оказывать им всестороннюю поддержку», — сказал президент.

Глава государства добавил, что власти помогли тем медработникам, которые непосредственно взаимодействуют с больными коронавирусом.

«Их около 30 тыс. В то же время местные власти не должны самоустраняться от решения вопросов других категорий медработников. Считаю, что и регионы, исходя из собственного видения и возможностей, должны материально поддержать врачей и медсестер», — сказал Токаев.

9 апреля работники службы скорой медицинской помощи в Алматы пожаловались, что им отказывают в доплатах, обещанных президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. 10 апреля руководитель управления общественного здоровья (УОЗ) города Тлеухан Абилдаев сообщил, что указанным медработникам доплатят по I категории риска.