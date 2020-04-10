В Алматы цена на медицинские маски не будет превышать Т118 – Молдагасимова

Алматы. 10 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы цена на медицинские маски не будет превышать Т118, заверила руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова.

«Отпуск масок в одни руки – не более 10 штук. Зафиксированная цена для трехслойных медицинских масок – Т87, с угольным фильтром – Т111. Это одни из самых низких цен по республике», — сказала Молдагасимова на брифинге в пятницу.

При этом она отметила, что предельно допустимая цена на медицинские маски в Казахстане составляет Т118.

«Буквально недавно был подписан приказ между министерством торговли и интеграции, министерством национальной экономики и министерством здравоохранения от 7 апреля об утверждении предельной цены на медицинские маски. Утвержденная предельная цена за медицинскую маску – Т118 за единицу, выше которой не допускается реализация», — напомнила она.