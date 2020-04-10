На базе 70 аптек будет реализовано достаточное количество масок в Алматы – Молдагасимова

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Алматы. 10 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. На базе 70 аптек будет реализовано достаточное количество масок в Алматы, сообщила руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) города Айзат Молдагасимова.

«Была достигнута договоренность, что на базе 70 аптек будет реализовано достаточное количество масок медицинских для населения города. Если на вчера было 164 тыс., то на сегодня количество реализуемых масок буквально на 14.00 – 250 тыс.» — сказала Молдагасимова на брифинге в пятницу.

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