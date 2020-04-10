В детской инфекционной больнице Алматы сотрудникам обещали доплатить по I категории риска

Алматы. 10 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. В ГКП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница» (ДГКИБ) Алматы сотрудникам обещали доплатить по I категории риска, сообщил руководитель управления общественного здоровья (УОЗ) города Тлеухан Абилдаев.

«Касательно выплаты работникам детской городской инфекционной больницы сообщаю, что выплаты медработникам, врачам, средним медработникам и младшим медработникам будут проведены всем согласно I категории риска», — сказал Абилдаев на брифинге в пятницу.

При этом он добавил, что в Алматы создана комиссия под председательством заместителя акима города, курирующего социальную сферу, и по начислению надбавок медработникам принимается комиссионное решение: учитываются дни, часы выработки и контакты с коронавирусными больными, с пациентами, находящимися в провизорных и карантинных стационарах.

«При интерпретации приказа (о начислении надбавок – КазТАГ) были определенные сложности, сейчас этот вопрос решен, согласовано с министерством здравоохранения. В частности, в детской городской инфекционной больнице были вопросы относительно работников приемного покоя, лаборатории, клинико-диагностического отделения. Сейчас работники данных отделений отнесены к I категории, как врачи-клиницисты, непосредственно имевшие контакт с коронавирусными больными», — уточнил Абилдаев.

Отвечая на вопрос, вычитаются ли из надбавок налоги, глава УОЗ ответил утвердительно.

«Согласно налоговому законодательству, налоги удерживаются, только после этого надбавки выплачиваются в виде сумм без налогов. Еще раз уточню, что учитывается конкретное время работы. Если, например, человек работал полмесяца или треть месяца, их рабочие дни будут учитываться при начислении надбавок», — сказал спикер.

Также он добавил, что с медработников не должны удерживаться ранее выданные премии.

«Что касается премий, выданных до этого, они не имеют отношения к надбавкам и не должны удерживаться. Если такое имеется в наших медицинских организациях, мы разберемся и решим в пользу медработников», — подчеркнул Абилдаев.

Вместе с этим без ответа остался вопрос агентства КазТАГ относительно спорности начисления надбавок врачам, фельдшерам и водителям Станции скорой медицинской помощи.

Ранее мы спрашивали следующее: «Работники скорой помощи жалуются, что им отказывают в доплатах, обещанных президентом, хотя они относятся ко II и III группам риска. Мотивируют тем, что они не контактируют с больными коронавирусом длительное время, и получают дифференцированную оплату и премии. Хотелось бы уточнить, каковы действительно размеры доплат работникам скорой помощи?»

Однако во время брифинга модератором региональной службы коммуникаций (РСК) Алматы, на площадке которой и проходил брифинг, этот вопрос не был озвучен.

Ранее сообщалось, что врачи и медперсонал приемного отделения ДГКИБ Алматы обратились к министру здравоохранения РК Елжану Биртанов. Они заявили, что не получили положенные нам надбавки.

Как сообщалось днем ранее, работники медицинской помощи пожаловались, что им отказывают в доплатах, обещанных президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.