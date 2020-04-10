«Ключи от кризиса»: держат ли власти РК ситуацию под контролем?». «Пора заканчивать этот балаган…». «Вы регулируете то, что регулировать не нужно». «Фейки о коронавирусе: почему казахстанцы им верят?». «В этом поселке нет асфальта. Нет воды. Нет газа»

Сетевой Казахстан 10 апреля 2020г.

CAMONITOR . KZ . ««Ключи от кризиса»: держат ли власти РК ситуацию под контролем?» — Сегодня казахстанцы довольно часто выражают сомнения в адекватности мер, принимаемых госорганами в борьбе с эпидемией COVID-19 и проявлениями нового глобального экономического кризиса. В актив государству они записывают оперативность решений, в жирный минус – низкую результативность вроде бы правильных и необходимых мер. Но насколько такое впечатление соответствует реальности? Марат ШИБУТОВ, политолог, член Общественного совета Алматы – «Если на одном полюсе поставить Южную Корею с 5 баллами, а на другом Италию с 1 баллом, то наши справились примерно на 3, может, на 3 с плюсом, если смотреть из Алматы». Максим АНДРЮШИН, член президиума политсовета Общенациональной социал-демократической партии — «Государство действует достаточно решительно и адекватно». Ерлан АСКАРБЕКОВ, PR-консультант — «Все делается правильно и вовремя».

IA — CENTR . RU . «Данияр Ашимбаев: Пора заканчивать этот балаган…» — У нас, педагогов и врачей от слова «реформа» просто уже подташнивает. Но наши ведомства продолжают что-то реформировать, преобразовывать… Поэтому, давайте прекратим этот балаган к началу мая и будем переходить к решению вопросов, которые накопились за это время. Видно, что государство приняло много мер и президент чутко реагирует. Но при этом мы видим, что далеко не все готовы исполнять поручения и оперативно работать. Это касается и акиматов, и министерств, и квазигоссектора. Между тем, сейчас возникают вопросы, которые нужно решать незамедлительно. У меня вообще складывается ощущение, что госорганы заинтересованы в создании вот такого вот бардака с тем, чтобы не менять основные устои своей административной власти. А с этим пора уже заканчивать.

FORBES . KZ . «Дарига Назарбаева: Кризис обнажил проблемы» — Председатель сената Дарига НАЗАРБАЕВА надеется, что будет дана оценка «бюрократическому формализму и произволу» чиновников на местах. Такое мнение она высказала в четверг, 9 апреля, на пленарном заседании сената. Выступая, Назарбаева подчеркнула, что поручения президента по поддержке граждан страны, малого и среднего бизнеса «охватывают не только период чрезвычайного положения, но и в целом весь период преодоления кризиса».

VLAST . KZ . «Евгений Жовтис: «Вы регулируете то, что регулировать не нужно»» — Мажилис во втором чтении одобрил проект закона «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», а также сопутствующие ему поправки. Чуть ранее стало известно, что Евгений ЖОВТИС, эксперт по международному праву и разработчик концепции закона 2007 года, которая, в том числе, была предложена как альтернатива действовавшему до этого закону, покинул рабочую группу при парламенте, где обсуждались поправки в этот закон до чтений. Vласть поговорила с Жовтисом о процессе обсуждения закона, переменах, которые не наступили, и о том, какие последствия для страны несет принятие концептуально не изменившегося закона о мирных собраниях.

INFORMBURO . KZ . «Марат Когамов: Не надо делать из законопроекта о митингах непонятный жупел» — Один из разработчиков нового законопроекта о мирных собраниях, доктор юридических наук, директор Института научной экспертизы и анализа КазГЮУ Марат КОГАМОВ прокомментировал заявление правозащитника Евгения ЖОВТИСА, в котором тот раскритиковал уже одобренный в Мажилисе проект. По словам Марата Когамова, законопроект соответствует всем международным стандартам и отвечает современным требованиям, в то время как проект Жовтиса по духу близок к анархизму.

365 INFO . KZ . «Фейки о коронавирусе: почему казахстанцы им верят?» — Пандемия коронавируса разделила казахстанцев на два лагеря. Большинство верят официальной информации, понимая угрозу и обоснованность карантинных мер. Но некоторые склонны доверять слухам и всевозможным теориям заговора. Для них вируса нет! Информация такого характера ежедневно пересылается в мессенджерах. Эксперт по пиар-технологиям Ерлан АСКАРБЕКОВ отмечает, что свыше 30% казахстанцев сегодня верят, что коронавируса не существует. Эти цифры были выявлены в ходе опроса в крупной группе Facebook «Астана – Что? Где? Когда?». Мы решили узнать его мнение, в чем причина столь высокого доверия населения противоречивым гипотезам и как это изменить.

«Онлайн-физра и другие абсурдности дистанционного обучения на карантине» — Запертые на карантин семьи с началом учебной четверти получили новую порцию адреналина. Некоторые родители одновременно вынуждены работать на удаленке и учить детей. Одновременно! Ведь сдать задания надо до определенного часа! Другие сами с трудом осваивают школьную программу… Здесь можно было бы посмеяться, но ведь знания потом спросят с детей. И поставят оценки! Есть и совершенно абсурдные вещи. Министерство не отменило физкультуру. Теперь одни физруки заставляют детей в онлайн режиме приседать на камеру. У депутата мажилиса Ирины СМИРНОВОЙ дети взрослые, зато есть внук-школьник. Так что ей тоже есть что предложить чиновникам, чтобы снизить накал страстей в казахстанских семьях.

CARAVAN . KZ . «Финансовый кризис, безработица и упадок образования: с какими еще проблемами, кроме коронавируса, сталкивается Казахстан в 2020 году» — В конце марта глава Международного валютного фонда Кристалина ГЕОРГИЕВА заявила, что мировая экономика вошла в рецессию, которая аналогична той, что была во время финансового кризиса 2008-2009 годов. Этот кризис, естественно, связан с пандемией коронавируса. Ситуация в Казахстане, так же как и в других странах мира оставляет желать лучшего. Причем распространение смертельного вируса далеко не единственная серьезная проблема для нашей страны в нынешнее время. Редакция медиа-портала Caravan.kz выяснила, с какими пятью серьезными напастями нам в будущем предстоит справиться, помимо пандемии коронавируса.

«Медик из Алматы рассказал о биотерроризме во время карантина» — В Корее одна женщина заразила около трёх тысяч человек: пришла на собрание в церкви. А кто-то может делать это специально. Допустим, психически больной человек захотел устроить биотеракт с собой в роли биооружия. Напился парацетамола, прошёл фильтр, покашлял в людном месте — и всё. Такие случаи были во всех реальных эпидемиях, но не знаю, какие именно у людей причины. Возможно, принцип «я умру, пусть и все умрут». Но это часто не так драматично, потому что до пятидесяти лет смертность 0,2 процента, как у обычного гриппа. Вирус опасен только для пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему минздрав «продавливает» Кодекс о здоровье в условиях пандемии?» — Администрация президента, правительство и парламент завалены обращениями бизнес-ассоциаций, которые в условиях пандемии не могут полноценно участвовать в разработке законопроектов. В результате может появится целый пакет законов, которые ухудшат и без того критическое положение малого и среднего бизнеса. В частности, ассоциация торговых предприятий обратилась к Президенту ТОКАЕВУ с просьбой обратить внимание на игнорирования порядка законотворчества Министерством здравоохранения и Правительством. Похоже, что в столь сложное для страны время, минздрав очень озабочен введением нормы по запрету выкладки табачной продукции вблизи касс продаж в торговых объектах, как и другие запретительные нормы. Видимо, все остальные вопросы минздравом уже успешно решены.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Сапархан Омаров против химеры из мыльных пузырей» — В то время как Минсельхоз пытается остановить бездумную распродажу продовольствия за рубеж, в сети появляются грубые маргинальные статьи про его руководство. Министерство сельского хозяйства РК в настоящее время является одним из тех ведомств, которое в период непростой кризисной ситуации для всей страны, проводит достаточно жесткую и последовательную политику. Эта политика создает условия как для продовольственной безопасности, так и для недопущения паники и ажиотажа в отечественных продуктовых супермаркетах. Ведь любая нехватка или того хуже – исчезновение жизненно необходимых, базовых товаров, продуктов питания с полок мгновенно может вызвать утроенный спрос на них и крайне нежелательные столпотворения в магазинах.

TENGRINEWS . KZ . Ермек ТУРСУНОВ – «В этом поселке нет асфальта. Нет воды. Нет газа» — Если кто-то захочет найти Правду, то отыскать ее несложно. Правда, она не в АП и не в списке «Форбс». Она в отдаленном поселке Қоңырөлең, что в Панфиловском районе. В этом поселке нет асфальта. Нет воды. Нет газа. И много чего еще там нет. Но зато там есть Правда. Она на лицах живущих там людей. В их домах и дворах. В их садах и огородах. В их детях. Им, живущим там, незачем строить из себя то, чем они не являются. Им не нужно участвовать в этой бессмысленной гонке тщеславия. Им незачем обманывать себя и обманывать других, постоянно обновляя Инстаграм. Им ни к чему «луивиттоны» и «максмары».

«Какие продукты на рынках Алматы загрязнены сальмонеллой – исследование» — Заражение острыми кишечными инфекциями (ОКИ), включая сальмонеллез, происходит в основном через пищу. ОКИ поражают главным образом детей и могут заканчиваться осложнениями со стороны здоровья. Какие продукты несут наибольшую угрозу заражения сальмонеллезом и как предотвращать ОКИ?

KURSIV . KZ . «Как экономике Казахстана взять правильный курс после пандемии» — Нет сомнений, что и наша экономика будет восстанавливаться. Но когда? Ответа пока не знает никто. Все будет зависеть от оживления мировой экономики и, в первую очередь США, Китая, ЕС и РФ. Мы не сможем восстановиться в отрыве от этих стран. Как и эти страны не смогут восстановиться в отрыве друг от друга. Можно предположить, что оживление будет вялым и относительно медленным. Отрасли, завязанные на внутреннее потребление, будут восстанавливаться дольше всех. Многие компании уйдут с рынка, на их место придут другие или их доля перейдёт к конкурентам, у которых оказались более длинные запасы кэша и меньшая закредитованность. Большинство игроков будут уповать на госзаказы и господдержку больше, чем когда-либо. И все это наложится на низкую покупательную способность.

MATRITCA . KZ . Бек КАРАШИН, поэт, философ – «SOS или Обычаи и традиции в условиях ЧП» — Но обычаи и традиции настолько сильны и неумолимы, что трудно изменить сознание и чувства людей. Поэтому во имя спасения масс эти процессы должны быть отрегулированы Законом. То есть необходимо в экстренном и срочном порядке издать президентский Указ, имеющий силу Закона, без парламентского обсуждения и принятия, ибо времени на раскачку нет. Назовем его пока условно законом о запрете проведения массовых похорон и поминок.

AZATTYQ . ORG . «Карантин в регионах: ограничительные меры и возможные последствия» — Впервые регионам Казахстана позволили самостоятельно принимать решения по определению карантинных мер на местах, невзирая на то, что такие вопросы — прерогатива центра. Азаттык разбирался, почему в Казахстане нет единого стандарта ограничительных мер. Юрист Джохар УТЕБЕКОВ отмечает, что в сложившейся ситуации не хватает структурности — из-за хаотичных действий властей у населения возникает множество вопросов — Это не совсем хорошее явление, что каждая область сходит с ума по-своему.

«Прощание на дистанции. Вирус вынудил изменить ритуал захоронения» — Пандемия внесла изменения не только в траурные церемонии и обряды погребения жертв коронавируса, но и в традиции поминовения усопших. Некоторые обряды проводятся виртуально.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.