Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг

Алматы. 10 апреля. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг составила $1680,65.

Относительно утреннего фиксинга в четверг стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 18,15.

Стоимость унции золота в евро составила 1538,13 (+9,13), а в британских фунтах – 1348,22 (+8,74).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.