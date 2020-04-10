Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Казахстан заявил о готовности участвовать в общем сокращении мировой добычи нефти, сообщает пресс-служба министерства энергетики РК.

«Мы надеемся на достижение положительных результатов по итогам предстоящих переговоров. Наблюдаемый дисбаланс на мировом нефтяном рынке, говорит о том, что усилий только лишь стран ОПЕК+ (договор организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государств, не входящих в организацию – КазТАГ) в данном случае не будет достаточным и ситуация требует активного участия всех участников рынка. В свою очередь, мы понимаем всю остроту сегодняшней повестки и готовы участвовать в общем сокращении добычи нефти», — сказал в ходе министерского вебинара в формате ОПЕК+ министр энергетики РК Нурлан Ногаев.

По его мнению, «возобновление диалога между нефтедобывающими странами в формате ОПЕК+ является знаковым событием», и прошедшее заседание «определенно займет свое место в истории мировой нефтяной индустрии»,

«Наблюдаемое снижение спроса на нефть, на фоне замедления глобального экономического роста, создает условия для дальнейшего снижения цены, а также снижения мирового производства нефти. Отсутствие скоординированных действий между основными нефтедобывающими странами накладывают свои неопределенности в этой и без того крайне сложной ситуации», — сказал Ногаев.

Глава минэнерго РК подчеркнул что «Казахстан, будучи участником соглашения ОПЕК+, всегда выполнял принятые на себя обязательства».