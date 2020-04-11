2,4 млн. школьников в РК в течение первой недели ДО пользовались интернет-платформами

Нур-Султан. 11 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. 2,4 млн. казахстанских школьников в течение первой недели дистанционного обучения (ДО) пользовались образовательными интернет-платформами, сообщила вице-министр образования и науки Шолпан Каринова.

«По итогам первой недели дистанционного обучения мы можем говорить, что 2,4 млн. школьников работали на образовательных интернет-платформах. Первый день был сложным – система «Кунделик» давала сбой, но со второго дня технических проблем не наблюдалось», — сказала Каринова на брифинге в субботу.

Также она отметила, что в крупных городах с наличием широкополосного интернета – Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Актобе и других – учителя проводили часть уроков в режиме реального времени.

«800 тыс. учащихся воспользовались ТВ-уроками, в 57 населенных пунктах, где нет интернета, порядка 4 тыс. школьников получали задание посредством почты, в ряде населенных пунктов, где наблюдается благополучная ситуация по коронавирусу, школы продолжили работу в привычном режиме, уроки посещали около 25 тыс. учащихся», — добавила Каринова.