Нур-Султан. 11 апреля. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено на воскресенье в шести областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«12 апреля в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, ветер юго-восточный, северо-западный 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении в субботу.

Синоптики оценивают вероятность шторма в 85-95 %.

«12 апреля в Кызылординской области местами ожидаются гроза, днем ветер западный, северо-западный местами 15-20 метров в секунду», — следует из сообщения.

По данным метеорологов, вероятность шторма 95-100 %.

«Ночью 12 апреля в Атырауской области на западе ожидается ветер западный, юго-западный порывы 18 метров в секунду, днем порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 85-90 %», — уточняется в сообщении.

В Туркестанской области утром и днем 12 апреля ожидаются сильный дождь, местами гроза, юго-западный ветер 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95 %