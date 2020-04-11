Проверки в области промышленной безопасности на время режима ЧП в РК приостановлены

Нур-Султан. 11 апреля. КазТАГ — Проверки в области промышленной безопасности на время режима ЧП в Казахстане приостановлены, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«На время режима ЧП принято решение о приостановке надзорной деятельности, связанной с посещением опасных производственных объектов. Однако, исключением является расследования аварии, несчастного случая, а также разрешительного контроля до выдачи разрешения (лицензии) посредством профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) по запросу лицензиара и внеплановых проверок по основаниям, предусмотренными Предпринимательским Кодексом РК (до окончания режима чрезвычайного положения в Республике Казахстан)», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

Отмечается, что 23 марта на заседании Госкомиссии по чрезвычайному положению глава государства поручил пересмотреть методы работы с акцентом на профилактику правонарушений, исключив любые факты давления на бизнес со стороны контролирующих органов.

«При этом, реализационные функции, возложенные на территориальные департаменты, будут выполняться в полном объеме, в том числе с осуществлением мониторинга состояния промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Система гос. надзора направлена на предупреждение вредного воздействия опасных производственных факторов, возникающих при авариях, инцидентах на опасных производственных объектах. В данном направлении с начала т.г. было проведено 369 проверок, по результатам которых выявлено 6604 нарушений. Кроме того, приостановлена работа 100 опасных производственных объектов», — резюмируется в сообщении.