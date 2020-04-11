Нур-Султан. 11 апреля. КазТАГ — Электронную проверку запустят для перевозчиков на транспортном контроле, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«C 15 апреля текущего года отменяется проверка бумажных разрешений на постах транспортного контроля. Впредь проверка будет осуществляться с помощью информационно-аналитической системы транспортной базы данных Комитета», — говорится в сообщении в субботу.

То есть, перевозчикам не потребуется при себе иметь разрешительные документы на бумажных носителях.

«Достаточно иметь одобренную заявку на выдачу этих разрешений, и принятую гос. органом гос. пошлины (при необходимости) за выдачу разрешения в соответствии с действующим законодательством в личном кабинете на портале электронного правительства», — следует из сообщения.

В список таких разрешений вошли:

— специальное разрешение на проезд крупногабаритного и тяжеловесного автотранспортного средства;

— специальное разрешение на перевозку опасных грузов классов 1, 6 и 7;

— карточки допуска на автотранспортное средство;

— удостоверение допуска на международные перевозки грузов.