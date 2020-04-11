Алматы. 11 апреля. КазТАГ — В Китае офисное здание за несколько дней оборудовали в госпиталь на 600 мест, сообщает Deutsche Welle.

В одной из китайских провинций за сутки выявили 40 случаев ввоза SARS-CoV-2 из России. Чтобы бороться с ввезенным коронавирусом, в приграничном городе Суйфэньхэ офисное здание переоборудовали во временный госпиталь. В новом стационаре появится более 600 коек. Там будут работать до 400 медиков. 7 апреля Китай закрыл этот и другие переходы на границе с Россией. Создание временной больницы началось в городе Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян в Северо-Восточном Китайе 6 апреля. Как ожидается, медучреждение будет запущено в эксплуатацию 11 апреля.

3 апреля в правительстве Казахастана сообщили, что по предложению министерства здравоохранения принято решение о строительстве трех инфекционных больниц из быстро возводимых конструкций в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Позже выяснилось, что возведением объектов займется компания BI Group, а стоимость строительства оценивается в Т14,8 млрд. Также стало известно, что BI Group начала подготовку к проекту еще до того, как был объявлен тендер. 9 апреля председатель совета директоров сети клиник «Сункар» Куаныш Керимкулов сообщил агентству, что по его расчетам, одно койко-место в указанных больницах обойдется государству в сумму порядка Т20 млн. 10 апреля глава департамента инвестиционной политики минздрава Аслан Кинаятов, отвечая на вопросы корреспондента МИА КазТАГ, сообщил, что BI Group строит быстровозводимые больницы в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте без проектно-сметной документации (ПСД) и договоров и что стоимость этих трех строящихся в рамках чрезвычайного положения (ЧП) больниц в Казахстане может вырасти до Т18 млрд. Решение строить три больницы на фоне кризиса вызвало возмущение среди казахстанцев, многие считают, что дешевле будет оборудовать в госпитали пустующие в период ЧП здания.