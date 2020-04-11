Алматы. 11 апреля. КазТАГ — Вычислена схема таксистов по вывозу людей из закрытого на карантин Алматы, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел (МВД) Казахстана.

«Вычислена схема частных таксистов по несанкционированному вывозу граждан из карантинной зоны. В этой предприимчивой группе: извозчики и жители двух частных домов, расположенных на границе Алматы и Алматинской области. Мужчины отработали схему по транспортировке граждан с мегаполиса в область и обратно. Один из таксистов, условно, забирает клиента из города и подвозит его к частному дому, что расположен в микрорайоне Теректы, в Алатауском районе Алматы. Клиент дальше в пешем порядке проходит через двор, а затем через общую калитку попадает во двор другого частного строения, который уже расположен на территории поселка Коксай, Карасайского района Алматинской области. За воротами пассажира ждал другой таксист, он и доставлял клиента до места назначения», — говорится в сообщении в субботу.

Услуга извозчиков, к примеру, до Талгара стоит от Т8 тыс. и выше.

«А у двух соседей, между тем – своя договоренность. За проход одного человека в одну сторону каждый из них получал по Т3 тыс. Минувшей ночью все участники «транзитного бизнеса» были задержаны. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка, с обязательным принятием мер, в соответствии с законодательством», — сказал заместитель начальника департамента полиции Алматы Берик Абильбеков.