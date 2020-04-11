Нур-Султан. 11 апреля. КазТАГ — Количество вылечившихся от коронавируса в Казахстане достигло 79 человек, сообщает ИТ-штаб по борьбе с коронавирусом.

«11 человек выздоровели от КВИ. В г. Алматы — 9 человек, в Жамбылской области — 2 человека. Итого выздоровевших в Казахстане — 79 человек: Нур-Султан – 34, Алматы – 37, Актюбинская область – 1, Алматинская область – 1, Жамбылская область – 3, Карагандинская область – 1, Павлодарская область – 1, Северо-Казахстанская область – 1», — говорится в сообщении в субботу.