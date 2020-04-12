Еще 13 человек вылечились от коронавируса в Казахстане

Новости 149 0

Нур-Султан. 12 апреля. КазТАГ — Еще 13 человек вылечились от коронавируса в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

«13 человек выздоровели от КВИ.В г. Алматы — 12, Западно-Казахстанской области — 1. Итого выздоровевших в Казахстане — 99 человек: Нур-Султан – 37, Алматы – 49, Шымкент – 2, Актюбинская область – 1, Алматинская область – 1, Атырауская область – 2, Жамбылская область – 3, Западно-Казахстанская область – 1, Карагандинская область – 1, Павлодарская область – 1, Северо-Казахстанская область – 1», — говорится в сообщении в воскресенье.

Похожие материалы:

  1. Число выздоровевших от коронавируса достигло 60 в Казахстане
  2. Еще пять человек вылечились от коронавируса в Казахстане
  3. В Нур-Султане от коронавируса вылечились еще шесть человек
  4. Два человека вылечились от коронавируса в Шымкенте
  5. Количество вылечившихся от коронавируса в Казахстане достигло 79 человек

Новости партнеров

Загрузка...