Тендер на пропаганду ЗОЖ более чем на Т65 млн объявил минздрав РК во время ЧП

Алматы. 12 апреля. КазТАГ – Тендер на пропаганду здорового образа жизни (ЗОЖ) более чем на Т65 млн объявило министерство здравоохранения Казахстана во время чрезвычайного положения (ЧП).

«Услуги консультационные в области медицины; запланированная сумма – Т65 884 821,43; начало подачи – 31 марта 2020 года; завершение – 16 апреля 2020 года», — говорится в описании лота №4048588-1, размещенного министерством здравоохранения.

В дополнительной характеристике указана «Пропаганда здорового образа жизни».

Ранее сообщалось, что на PR минздрава ведомство намерено потратить $2,5 млн. Соответствующие планы стали известны на фоне массовых сообщений об отказах врачам в доплатах, нехватки средств индивидуальной защиты медиков и многочисленных фактах заражения медработников коронавирусом.