Нур-Султан. 13 апреля. КазТАГ — Казахстан поддержал консенсус ОПЕК+ о сокращении добычи нефти с 1 мая, сообщает пресс-служба министерства энергетики (МЭ) РК.

«12 апреля состоялось внеочередное заседание министров нефтедобывающих стран ОПЕК+. (…) По итогам министерского вебинара стран-участниц ОПЕК+, а также стран, не входящих в ОПЕК+, было подписано соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн барр в сутки на два месяца – с 1 мая. Казахстан в свою очередь поддержал консенсус в соглашении», — говорится в сообщении в понедельник.

Как сообщается, в ходе видеоконференции министр энергетики РК Нурлан Ногаев заявил, что Казахстан, как и раньше, остается приверженцем конструктивного диалога, и с учетом непростой ситуации, сложившейся на мировом рынке, со своей стороны готов участвовать в коллективном сокращении добычи нефти.

По данным ТАСС, видеоконференция ОПЕК+ стала уже третьей по счету на этой неделе.

«9 апреля заключить сделку не удалось из-за несогласия Мексики снизить добычу нефти на 400 тыс. барр в сутки. Новое соглашение предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае-июне на 9,7 млн барр в сутки, в июле-декабре – на 8 млн барр в сутки, в январе 2021-апреле 2022 года – на 6 млн барр в сутки. В частности, Россия и Саудовская Аравия сократят суточную добычу на 2,5 млн барр каждая с уровня 11 млн барр. Все остальные участники будут сокращать добычу на 23% от уровня октября 2018 года. В декабре 2021 года условия могут быть пересмотрены», — говорится в сообщении.

Следующее заседание стран ОПЕК+ состоится 10 июня 2020 года в формате вебинара.