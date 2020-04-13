Нур-Султан. 13 апреля. КазТАГ — Бесплатное тестирование на коронавирус стартует в Нур-Султане и Алматы, сообщает оперативный штаб госкомиссии.

«Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус можно пройти с 13 апреля в городах Алматы и Нур-Султан», — говорится в сообщении.

1. Для прохождения тестирования пациенту необходимо заполнить анкету на сайте www.cdl.kz;

2. Эпидемиологи министерства здравоохранения проводят выборку по эпидемиологическим показаниям группы лиц;

3. Далее утвержденные списки поступят в КДЛ «ОЛИМП»;

4. С пациентом из утвержденного списка свяжется оператор контакт-центра и проинформирует об адресе пункта забора, времени, когда необходимо подойти, о требованиях к посетителям и правилах поведения при сдаче анализов;

5. В процедурный кабинет, указанный оператором, нужно подойти в маске, имея при себе удостоверение личности, не опаздывая;

6. В очереди необходимо соблюдать расстояние между пациентами в 1,5-2 метра;

7. Пройти регистрацию в процедурном кабинете, а затем экспресс-тестирование на коронавирус;

8. Результат анализа придет на указанную при регистрации анкеты почту.

«Важно! Пациентам будет проводиться бесконтактное измерение температуры, в случае повышенных показателей анализ проводиться не будет. Приходить самостоятельно без звонка оператора в процедурный кабинет нельзя. Экспресс-тестирование будет проводиться в специально выделенных процедурных кабинетах, другие анализы там проводиться не будут. Данные меры предприняты для обеспечения безопасности здоровья как посетителей, так и сотрудников», — резюмируется в сообщении.