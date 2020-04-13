Нурымбетов о длительном рассмотрении заявок на 42500 тенге: Мы не успеваем

Нур-Султан. 13 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов объяснил долгий срок рассмотрения заявок на Т42,5 тыс.

«Все говорят, почему так долго рассматриваем, почему так поздно. Я как министр хочу попросить прощения, но это действительно объективная причина: мы не успеваем. Не успевали до сих пор, потому что даже на сегодня поступило 4,9 млн заявлений, включая дублирующие, и это все надо проработать. Мы для себя поставили срок три дня. Потому что три организации участвуют для того, чтоб вам выплатить. Во-первых, это Фонд социального страхования. Это фонд, за счет средств которого выплачивается. Поэтому он должен назначить и дать деньги. Второе – любая выплата в стране социальная выплачивается через корпорацию «Правительство для граждан». Там была структура бывшая – Государственный центр по выплате пенсий. Они перечисляют в банки на ваши счета. И третье – это министерство труда, которое рассматривает ваши заявки. Мы все это проверяем, и мы отдаем в фонд, он назначает, потом отдает в корпорацию, и они вам перечисляют. Без этих трех структур нельзя», — сказал Нурымбетов в понедельник в СЦК.

Однако больше времени, по его словам, занимают не эти три структуры, а проверка заявлений.

«Мы вынуждены проверять. Потому что из тех 4,9 млн почти 1,2 млн – дублирующие. Много ошибок люди делают. Например, не правильно указали ИИН. Таких более 63 тыс. человек. Второе – люди указывают не правильный счет – таких более 83 тыс. человек. Третье – люди, оказывается, работают на второй работе, получают заработную плату. Есть пенсионеры, получатели госпособий, которым не положено, которые не работали до ЧП. Таких людей более 500 тыс. И более 1 млн чел. Сейчас выявлено как: вы подали заявление как работник, который официально работал; как предприниматель, который официально работал; как неофициально работающий человек говорите: «Я уплатил ЕСП». Но за вас за последние 12 месяцев ни вы, ни работодатель ничего не платили. Это выявляется. И последнее – подают заявления на умерших людей, за людей, давно переехавших на ПМЖ. Таких 378 человек. Все эти 4,9 млн заявлений проверить, это делают машины, но это занимает время», — сказал Нурымбетов.

Он уверяет, что «дальше пойдет намного быстрее».