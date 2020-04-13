Летальность COVID-19 в Казахстане значительно ниже, чем в среднем по миру

Доля числа умерших от общего количества заразившихся COVID-19. Казахстан и мир

К вечеру 12 апреля в мире было зафиксировано 1,8 миллиона случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Из них 109 тысяч человек умерли, 405 тысячи — выздоровели.

Средняя летальность вируса в мире, то есть доля числа умерших от общего количества заразившихся COVID-19, составила 6,1%. Самый высокий уровень летальности отмечен в Европе: 8,6%. Самый низкий — в слабо затронутой вирусом Океании: всего 0,8%. Средний уровень в целом для стран Азии — 3,7%.

При этом по РК уровень летальности составил всего 1,1%: к вечеру 12 апреля всего 10 умерших на 911 заболевших.

86 человек в Казахстане на отчётный момент уже выздоровели, 815 — всё ещё болеют В мире в целом к этому же моменту болеют 1,3 миллиона человек, из них 50,6 тыс. человек — в серьёзном или критическом состоянии.

В Минздраве РК считают, что пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане следует ожидать в течение следующих одной-двух недель, сообщает новостной портал агентства «Хабар». В ведомстве отметили, что темп прироста заболеваемости в столице снизился с 8,5% до почти 1%, в Алматы — с 15% до 2,5%. С начала недели в Нур-Султане и Алматы зарегистрированы единичные случаи, что напрямую связано с введением ограничительных мер в стране.

Напомним: медикам, заразившимся коронавирусом при выполнении своей работы, выплатят по 2 миллиона тенге. В случае смерти от COVID-19 семьям медиков перечислят по 10 миллионов тенге. Заметим при этом, что надбавку к заработной плате все доктора получат только пропорционально отработанному периоду.

Информация предоставлена ranking.kz.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.