Список предприятий, которые возобновят работу при ЧП, утвердят 15 апреля – госкомиссия РК

Нур-Султан. 13 апреля. КазТАГ — Список предприятий, которые возобновят работу при чрезвычайном положении (ЧП) в Нур-Султане и Алматы с 20 апреля, утвердят 15 апреля, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено очередное заседание государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК. (…) В рамках I этапа – с 20 апреля – будет возобновлена работа предприятий промышленности и строительства, а также определенных секторов сферы услуг. Обязательным условием их функционирования является строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Конкретный перечень видов деятельности предприятий, которые возобновят работу в Нур-Султане и Алматы в рамках I этапа, будет утвержден госкомиссией 15 апреля», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, госкомиссия, принимая во внимание позицию министерства здравоохранения, на основании предложений акимов приняла решение о поэтапном возобновлении работы субъектов предпринимательства в городах Нур-Султан и Алматы при сохранении жестких санитарно-эпидемиологических мер.

«Глава правительства поручил установить жесткий контроль над обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах, которые возобновят работу, а также соблюдением социального дистанцирования сотрудников на рабочих местах», — следует из сообщения.

Также сообщается, что участники заседания рассмотрели вопросы обеспечения работы сетей связи и интернета, регулирования экспорта нефтепродуктов и др.