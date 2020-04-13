Соблюдение мер защиты от коронавируса медработников проверят в регионах РК

Нур-Султан. 13 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Соблюдение мер защиты от коронавируса медицинских работников проверят в регионах Казахстана, сообщила председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг (КККБТУ) министерства здравоохранения (МЗ) РК Людмила Бюрабекова.

«С целью оказания организационно-методической помощи, а также проверки адекватности мер по карантинным мероприятиям в регионы выехало шесть групп совместно с сотрудниками администрации президента. В течении этой недели они побывают во всех регионах, по итогам будет информация предоставлена, насколько во всех организациях соблюдаются меры, достаточные для того, чтобы защитить наших медработников», — сказала Бюрабекова на брифинге в понедельник.

Дополнительно она обратилась к медработникам первичного звена, чтобы они проявляли настороженность при обследовании пациентов, и в полной мере соблюдали меры безопасности в применении средств индивидуальной защиты.

«Минздрав в свою очередь будет держать этот вопрос на контроле и принимать исчерпывающие меры для того, чтобы заражения среди медработников больше не повторилось», — добавила Бюрабекова.

Ранее сообщалось, что коронавирус в Казахстане зарегистрирован у 211 медработников.