В минздраве РК подтвердили нехватку у медработников средств индивидуальной защиты

Нур-Султан. 13 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Факты нехватки у медработников средств индивидуальной защиты подтвердила председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова.

«Есть факты необеспечения медработников средствами индивидуальной защиты, они подтверждаются не только в Алматы, но и в других регионах. Но хочу сказать, сегодня средства индивидуальной защиты закуплены единым дистрибьютором в полном объеме, кроме того, имеется еще гуманитарная помощь, которая согласно разнарядке развозится по всем регионам», — сказала Бюрабекова на брифинге в понедельник.

Отвечая на вопрос о причинах заболеваемости большого количества медработников в Алматы, она сказала, что результаты будут несколько позднее.

«В Алматы проводятся проверки департаментом, в некоторых организациях они завершены, в городской центральной клинической больнице (ГЦКБ) проверка продолжается, по итогам мы сможем точно указать причинно-следственную связь возникновения заболевания в этом организованном коллективе», — добавила Бюрабекова.

Как сообщалось, за последние стуки в Алматы было выявлено 27 новых пациентов с COVID из числа медработников, 20 из которых – работники ГЦКБ. Также сообщалось, сегодня COVID-19 подтвержден у 211 казахстанских медработников.

Напомним, ранее МИА КазТАГ сообщало о фактах массовых жалоб со стороны медработников на нехватку средств индивидуальной защиты.