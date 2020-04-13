Нур-Султан. 13 апреля. КазТАГ — На 390 тыс. барр в сутки сократит добычу нефти Казахстан в рамках соглашения ОПЕК+, сообщает пресс-служба министерства энергетики (МЭ) РК.

«12 апреля в ходе министерского вебинара стран-участников соглашения ОПЕК+ был достигнут консенсус в соглашении о коллективном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+, а также странами, не входящими в ОПЕК+, на 9,7 млн барр в сутки. Это безусловно одно из самых больших коллективных сокращений добычи нефти в истории мировой нефтяной индустрии. Казахстан в свою очередь поддержал консенсус в соглашении, взяв на себя обязательства сократить добычу на 390 тыс. барр в сутки. (…) Министерством энергетики в данный момент разрабатывается сценарий сокращения добычи нефти», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

В ведомстве отметили, что «такое решение продиктовано в первую очередь непростой ситуацией, сложившейся не только на нефтяном рынке, но и во всем мире».

«Из-за пандемии коронавируса во всех странах резко упал спрос на нефть, так что предложение секретариата ОПЕК о коллективном сокращении добычи выглядит разумным и своевременным», — подчеркнули в минэнерго.

В министерстве отметили, что «в случае, если бы сделка ОПЕК+ не была бы заключена, нефтедобывающие страны в любом случае бы пришли к сокращению добычи, так как перед всеми игроками рынка стоит проблема затоваривания складов и хранилищ, а также отсутствия спроса, так как сейчас в мире наблюдается переизбыток нефти».

«Благодаря сделке ОПЕК+, сокращение добычи будет коллективным, контролируемым и даст позитивный импульс рынку, что, по мнению экспертов, благоприятно повлияет на рост цен на нефть, а также решит проблему затоваривания», — уверены в минэнерго.

Ранее сообщалось, что Казахстан поддержал консенсус ОПЕК+ о сокращении добычи нефти с 1 мая.