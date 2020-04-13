В Т287,5 млрд оценили потери авиакомпаний, аэропортов и «Казаэронавигации» в РК из-за ЧП

Нур-Султан. 13 апреля. КазТАГ – В Т287,5 млрд оцениваются потери авиакомпаний, аэропортов и РГП «Казаэронавигация» в Казахстане из-за чрезвычайного положения (ЧП), сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«По прогнозным данным в марте-апреле 2020 года на 70% сократилось количество перевезенных пассажиров в Казахстане. От сокращения и ограничения полетов отечественные авиакомпании потеряли Т235 млрд, аэропорты – Т24,5 млрд, РГП «Казаэронавигация» – Т28 млрд», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Всего на основании решений госкомиссии в целях предотвращения распространения коронавируса в Казахстане на сегодня по международным направлениям было сокращено выполнение 438 рейсов в неделю (с 442 до 4 частот) по 97 маршрутам или 99% всех международных полетов.

«Закрыто выполнение всех регулярных внутренних рейсов и в настоящее время отсутствуют регулярные воздушные сообщения на территории страны. Если до 22 марта 2020 года на 45 внутренних маршрутах выполнялось 540 рейсов в неделю (77 рейса в день), то со 2 апреля 2020 года приостановлены все внутренние регулярные рейсы между городами Казахстана», — уточнили в МИИР.

По прогнозам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), в первом полугодии 2020 года количество кресел, предлагаемых авиакомпаниями, сократится на 51%, также на 500 млн уменьшится количество перевезенных пассажиров. При этом операционные потери авиакомпаний составят $124 млрд.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) оценивает потери доходов отрасли от пассажиров в 2020 году в 252 млрд. долларов США.

Наряду с другими отраслями, гражданская авиация, как указали в ведомстве, активно участвует в эвакуации граждан и в перевозке гуманитарных грузов, при этом отмечается «самоотверженность авиационного персонала при организации репатриационных рейсов».

«Сегодня сфера воздушных перевозок нуждается в мерах господдержки. И в этом направлении ведется активная работа по принятию надлежащих действий для минимизации последствий пандемии и подготовки к восстановлению отрасли гражданской авиации Казахстана. Все международные эксперты заявляют, что ничего подобного в истории авиации не было», — сказано в сообщении.