Нур-Султан. 13 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев назвал предприятия, которые могут продолжить работу с 20 апреля в Нур-Султане.

«Аким Нур-Султана предложил, чтобы с 20 апреля начали работу предприятия в следующих секторах: промышленные и индустриальные предприятия; строительные организации; асфальтные и бетонные заводы; банки второго уровня до – до 16.00 будут работать, некоторые малые организации вспомогательного сектора, например, шномонтажки, химчистки, СТО, автомойки. Также предлагается продлить возможность доставки из сетей питания до 22.00. около 100 тыс. человек на этих предприятиях продолжат работу. Это 20% от работающих жителей столицы», — сказал Абаев в понедельник на брифинге.