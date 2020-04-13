Владельцы не работавших ИП не получат пособия в 42500 тенге – минтруда РК

Нур-Султан. 13 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Владельцы не работавших индивидуальных предприятий (ИП) не получат Т42,5 тыс, сообщил министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов.

«Есть очень много людей, которые открыли ИП на всякий случай, и они мертвым грузом лежат, а сегодня они пытаются подать заявление, но у них нет отчислений и они пытаются заплатить ЕСП (единый совокупный платеж – КазТАГ). А ЕСП – по закону он не проходит, потому что ИП и плательщик ЕСП – это один и тот же предприниматель, просто второе – это упрощенный режим. То есть, человек, который не хотел стать ИП, мог ежемесячно платить ЕСП», — сказал Нурымбетов на брифинге в понедельник.

Он пояснил, что ранее разосланные ИП SMS-сообщения о назначении выплаты не означают автоматического начисления выплаты.

«Говорят, вы нам присылали SMS, вы говорили, что мы имеем право как ИП и так далее. Да, мы в первые дни хотели оплатить всем ИП без обращений, без заявлений. Но когда мы получили обратную связь, начали изучать, поэтому решение такое, что всем ИП мы назначать не будем, за исключением тех, у кого действительно доходов не стало. Поэтому ИП обязательно нужно подать заявления», — сказал Нурымбетов.