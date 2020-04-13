Котлован вырыли вокруг закрытых на карантин дачных массивов в Алматинской области – акимат

Талдыкорган. 13 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Котлован вырыли вокруг закрытых на карантин четырех дачных массивов в Алматинской области, где проживает 9 тыс. человек, сообщил руководитель пресс-службы акимата региона Галымурат Жукел.

«Срок карантина – 15 дней, но если будут выявлены другие случаи заражения коронавирусом, то он (карантин – КазТАГ) будет автоматически продлен. Решение о принятии карантинных мер принято главным санитарным врачом Енбекшиказахского района, которое было согласовано с оперативным штабом по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по Алматинской области. По периметру этих дач вырыт котлован, чтобы люди на своих машинах не выезжали. Вокруг дач выставлено кольцо полицейских, работают три штатных блокпоста», — прокомментировал в понедельник Жукел для КазТАГ сообщение о закрытии на карантин четырех дачных массивов в Алматинской области.

По его данным, с учетом того, что до введения карантина на дачных массивах в Енбекшиказахском районе было девять постов, сейчас их стало 12.

Также он уточнил, что карантин будет снят решением главного санитарного врача Енбекшиказахского района по согласованию с оперативным штабом по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по Алматинской области.

Ранее сообщалось, что четыре дачных массива закрыты на карантин в Алматинской области.