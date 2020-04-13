Котлован вырыли вокруг закрытых на карантин дачных массивов в Алматинской области – акимат

Новости 112 0

Талдыкорган. 13 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Котлован вырыли вокруг закрытых на карантин четырех дачных массивов в Алматинской области, где проживает 9 тыс. человек, сообщил руководитель пресс-службы акимата региона Галымурат Жукел.

«Срок карантина – 15 дней, но если будут выявлены другие случаи заражения коронавирусом, то он (карантин – КазТАГ) будет автоматически продлен. Решение о принятии карантинных мер принято главным санитарным врачом Енбекшиказахского района, которое было согласовано с оперативным штабом по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по Алматинской области. По периметру этих дач вырыт котлован, чтобы люди на своих машинах не выезжали. Вокруг дач выставлено кольцо полицейских, работают три штатных блокпоста», — прокомментировал в понедельник Жукел для КазТАГ сообщение о закрытии на карантин четырех дачных массивов в Алматинской области.

По его данным, с учетом того, что до введения карантина на дачных массивах в Енбекшиказахском районе было девять постов, сейчас их стало 12.

Также он уточнил, что карантин будет снят решением главного санитарного врача Енбекшиказахского района по согласованию с оперативным штабом по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по Алматинской области.

Ранее сообщалось, что четыре дачных массива закрыты на карантин в Алматинской области.

Богатым придется делиться Богатым придется делиться
2865

Похожие материалы:

  1. Первый случай выздоровления от коронавируса зарегистрирован в Алматинской области
  2. Первые три случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Атырауской области
  3. Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Павлодарской области
  4. ГЦБ почти на Т79 млрд решил выпустить акимат Алматинской области на занятость в рамках ЧП
  5. В Алматинской области развернут военно-полевой госпиталь

Новости партнеров

Загрузка...