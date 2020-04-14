ДУМК назначил начало месяца Рамазан на 24 апреля

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Нур-Султан. 14 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. ДУМК назначил начало месяца Рамазан на 24 апреля, опираясь на данные Центра Фесенкова, сообщил председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

«Духовное управление мусульман Казахстана, опираясь на научные данные (научного – КазТАГ) Центра космических исследований и технологий имени Фесенкова, и посоветовавшись с духовными управлениями мусульман Узбекистана, Кыргызстана, определило день начала месяца Рамазан. В соответствии шариатом и с заключением научно-исследовательской работы месяц Рамазан начнется 24 апреля», — сообщил Таганулы во вторник в СЦК.

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