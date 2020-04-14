Казахстанским властям удалось сохранить деловую активность, считает Токаев

Нур-Султан. 14 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета заявил о том, что казахстанским властям удалось сохранить деловую активность.

«Благодаря предпринятым мерам нам удалось предотвратить неконтролируемое распространение вируса, сохранить стабильность в обществе и деловую активность», — сказал Токаево во вторник.

Он отметил, что сегодня в мире складывается непростая ситуация.

«Пандемия практически парализовала общественную и экономическую жизнь многих стран. Мы приветствуем достижение соглашения в рамках ОПЕК+ о скоординированном сокращении добычи и восстановлении баланса на рынке энергоресурсов. Высоко оцениваем усилия Российской Федерации в достижении успеха в рамках данного соглашения. Казахстан участвовал в переговорах в качестве наблюдателя и внес свой вклад, дав согласие на значительное сокращение производства», — сказал президент РК.

По мнению главы государства, очевидно, что без активных действий со стороны государства мировая рецессия может оказаться еще более глубокой и серьезной. Поэтому многие страны, добавил он, приняли решительные меры по противодействию распространению коронавируса, поддержке экономик и граждан своих стран.

«Эта встреча – хороший повод для обмена мнениями о взаимодействии наших стран в экстренной ситуации. Мы уже приняли ряд совместных мер. Сегодня Высший Евразийский экономический совет выступит с совместным заявлением», — анонсировал Токаев.

Указанные меры, по его словам, «станут важным инструментом в борьбе с распространением вируса и стабилизации экономик наших стран».

«Мы могли бы продумать механизмы укрепления взаимодействия по повышению продовольственной самообеспеченности, максимальному производству собственной готовой продукции, выходу на внешние рынки, обмену опытом в агронауке. Важным направлением нашей совместной работы может стать формирование региональных производственно- технологических производств. Можно приступить к созданию региональных цепочек добавленных стоимостей на основе конкурентных преимуществ наших экономик», — отметил президент Казахстана.

По словам главы государства, следует пересмотреть подходы к взаимной торговле с учетом безусловного безбарьерного движения товаров и услуг, создаваемых в рамках Евразийского экономического союза (ЕЭАС).

«Постоянной задачей является стимулирование деловой активности. Наш совместный проект – Евразийский банк развития – должен стать эффективным инструментом финансирования совместных проектов в посткризисный период», — добавил президент.

События последних месяцев, добавил он, показали актуальность налаживания тесного сотрудничества в сфере здравоохранения и медицинской науки.

«Важно усилить взаимодействие по вопросам обмена информацией, разработки инновационных подходов диагностики и лечения заболевания COVID19, усиления научного сотрудничества между нашими странами. В связи с введением карантинного режима в наших странах мы стали свидетелями увеличения спроса на цифровые товары и услуги. Мы также убедились в безусловной важности качества и надежности цифровой инфраструктуры», — сказал Токаев.