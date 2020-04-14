Малый бизнес РК просит освободить его от ИПН и социальных платежей, и вернуть патент

Алматы. 14 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Представители малого и среднего бизнеса (МСБ) Казахстана просят правительство освободить их от индивидуального подоходного налога (ИПН) и платежей социального характера, и вернуться к патентам, заявил вице-президент ОО «Палата налоговых консультантов» Андрей Хорунжий.

«Мы считаем, что освобождение от ИПН и всех платежей социального характера, в том числе, взносов и отчислений по медицинскому страхованию, должны получить все предприятия малого бизнеса всех отраслей, и среднего, и не должны быть забыты плательщики ЕСП», — сообщил Хорунжий, докладывая о предложениях предпринимателей по налоговым стимулам на период ЧП в Казахстане во вторник.

По его словам, нужно также принять решение, что по патенту плательщики вправе иметь работников, потому что фактические так и происходит.

«При всех этих освобождениях, мы выстраиваем условия, при которых все становится более легальными прозрачным. Возможность для патентщика иметь работников нужна уже сегодня, «магазинам у дома» и так далее, им нужно разрешить не только после режима ЧП, но уже сейчас. Соответственно, мы предлагаем вернуть возможность работы по патенту в торговле на какой-то период, а по поводу работников – нужно разрешить уже сейчас», — сказал эксперт.

Исполнительный директор ОЮЛ «Ассоциация прямых продаж Казахстана» Анастасия Калашникова, отвечая на вопрос министра национальной экономики Руслана Даленова о том, почему предприниматели не перейдут на «упрощенку», там же ставка – такая же, тем более, что возврат к патенту предлагается не на период режима ЧП, а как конструкция, которая дальш ебудет работать, сказала, что «для малых предпринимателей нужен очень простой способ введения учета».

«Упрощенная декларация – не совсем простая, как кажется. Здесь нужно внимательно отнестись к количеству отчетов, которые они (малый бизнес – КазТАГ) сдают, количеству платежей, которые они делают. Это, в основном, является для предпринимателей проблемой. То есть малому предпринимателю нужен очень простой учет», — резюмировала Калашникова.