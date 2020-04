Сторонник Трампа Роджер Стоун: Билл Гейтс мог создать коронавирус для микрочипирования людей

«Вопрос о том, сыграл ли Билл Гейтс какую-то роль в создании и распространении этого вируса, подлежит активному обсуждению», - заявил 67-летний республиканский политический деятель и лоббист

«Bill Gates may have created coronavirus to microchip people, claims Trump loyalist Roger Stone» — «Билл Гейтс мог создать коронавирус для микрочипирования людей, утверждает сторонник Трампа Роджер Стоун».

Билл Гейтс и Роджер Стоун. (Фото: Getty Images)

В предисловии к ней говорится так: «Консервативный лоббист сказал, что план состоит в том, чтобы проверить, прошли ли люди тестирование. Гейтс, тем временем, решительно раскритиковал допускаемую мировым сообществом медлительность в принятии мер против COVID-19».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «В условиях, когда пандемия коронавируса распространяется в Америке со скоростью лесного пожара и уносит большое количество жизней, миллиардер-филантроп Билл Гейтс решил использовать свои личные ресурсы в целях создания столь необходимой вакцины.

Соучредитель компании Microsoft тратит огромные суммы денег на строительство заводов для (производства) перспективных экспериментальных вакцин против коронавируса, лучшие из которых будут отобраны для финальных испытаний.

Недавно он, выступая на «The Daily Show» («Ежедневном шоу»), заявил о том, что его Gates Foundation может мобилизоваться быстрее правительств в контексте ведения борьбы со вспышкой коронавируса. Именно Гейтс несколько лет назад предостерегал о возможности возникновения пандемии и сожалел о том, что мир не ведет сколько-нибудь серьезной подготовки к ней.

Однако не все еще верят в инициативу Гейтса. Например, Роджер Стоун, друг президента Дональда Трампа, заявил в понедельник, 13 апреля, о том, что миллиардер сам мог создать вирус для (вставления в организмы людей) микрочипов.

«Вопрос о том, сыграл ли Билл Гейтс какую-то роль в создании и распространении этого вируса, подлежит активному обсуждению», — заявил 67-летний республиканский политический деятель и лоббист, работавший в прошлом с президентом Ричардом Никсоном.

Выступая на ‘The Joe Piscopo Show‘ («Шоу Джо Пископо»), Стоун сказал: «У меня есть консервативные друзья, которые говорят, что это смешно, и есть другие, которые с этим согласны».

«Он [Гейтс] и другие глобалисты используют его (вирус) для обязательных прививок и микрочипирования людей, чтобы знать, прошли ли они тестирование. Только через мой труп. Обязательные прививки? Ни за что, Хосе!», — заявил он, обращаясь к ведущему на телеканале.

Предположение Стоуна является одной из многих конспиролических схем, которые вращаются вокруг темы коронавируса. Примерно в это же время стала циркулировать другая теория (заговора), утверждающая о том, что Индия подала в суд на Гейтса за его программу вакцинации, вследствие внедрения которой в этой стране погибло много девочек в возрасте от девяти до пятнадцати лет».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. По словам Роджера Стоуна, Билл Гейтс долгое время проявлял себя как активный сторонник подготовки человечества к глобальному здравоохранительному кризису. В частности – к пандемии коронавируса.

В феврале этот сторонник действующего президента США был приговорен к 40 месяцам тюремного заключения по обвинениям в даче ложных показаний, воспрепятствовании правосудию и свидетелям. Присяжные сочли доказанным то, что Ричард Стоун лгал комитету палаты представителей по разведке, чтобы «скрыть неприглядную правду» о своем общении с сайтом WikiLeaks. Обвинение заявляло, что он намеревался получить у сайта компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Дональду Трампу в ходе предыдущей предвыборной кампании.

***

