Пасхальное богослужение в РК обещают транслировать по телевидению

Нур-Султан. 14 апреля. КАзТАГ – Владимир Радионов. Пасхальное богослужение из Вознесенского кафедрального собора будет транслироваться на телеканале «Первый канал Евразия», сообщил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

«Руководство Казахстана откликнулось на наши просьбы и приняло решение, чтобы во всех православных храмах на территории нашей страны, хоть и при закрытых дверях церквей, непременно совершились богослужения. В пасхальную ночь на телеканале «Первый Евразия» будет проведена прямая трансляция праздничного богослужения из Вознесенского кафедрального собора города Алматы – главного храма», — сказал отец Александр на брифинге во вторник.

Также он добавил, что в областях страны будут трансляции пасхальных богослужений из главных храмов всех епархий Казахстана, большой новостной сюжет выпустит телеканал «Хабар24».

«При помощи спонсоров в пасхальную ночь в Алматы из Иерусалима от гроба господня будет доставлен благодатный огонь, от которого затеплятся лампады в храмах митрополичьего округа», — подчеркнул отец Александр.

В этом году православные христиане отмечают пасху 19 апреля.