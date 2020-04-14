Все мероприятия Оразы в период ЧП нужно проводить дома – ДУМК

Нур-Султан. 14 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Все мероприятия Оразы в период чрезвычайного положения (ЧП) нужно проводить дома, сказал председатель Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

«В связи с ЧП мы не рекомендуем собираться на массовые молитвы в мечетях, то есть ауызашар (разговение, вечерний прием пищи – КазТАГ) и намазы (молитвы – КазТАГ) разрешаем проводить дома. Также ауз бекыту (предрассветный прием пищи в период поста – КазТАГ), саресы (предрассветная пища) – все это должно проводиться дома», — сказал Таганулы на брифинге о проведении религиозных мероприятий в период ЧП, отвечая на вопрос по поводу изменений во время оразы, во вторник.

Ранее сообщалось, что ДУМК назначил начало месяца Рамазан на 24 апреля, опираясь на данные Центра Фесенкова.