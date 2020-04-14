Режим ЧП в Казахстане продлен до 7.00 1 мая

Нур-Султан. 14 апреля. КазТАГ — Режим чрезвычайного положения (ЧП) в Казахстане продлен до 7.00 1 мая, сообщает пресс-служба Акорды.

«В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» постановляю: продлить действие чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан, введенного указом президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года №285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», до 07 часов 00 минут 1 мая 2020 года», — говорится в указе «О продлении действия чрезвычайного положения в Республике Казахстан», подписанным президентом РК Касым-Жомартом Токаевым во вторник.

Согласно документу, президент поручил правительству РК совместно с центральными и местными государственными органами принять необходимые меры, вытекающие из настоящего указа.

«Настоящий указ вводится в действие со дня подписания», — резюмируется в сообщении.