Все профессиональные футбольные клубы РК проверят на коррупцию

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Алматы. 14 апреля. КазТАГ — Все профессиональные футбольные клубы (ФК) Казахстана проверят на коррупцию, сообщает sportinfo.kz.

«Независимая аудиторская организация ТОО «Atameken-Aydit», которая выявила коррупционные схемы (отмывания – КазТАГ) бюджетных и спонсорских миллиардов в ФК «Иртыш», после 16 апреля начнет свою работу в управлении спорта Алматы. Завершив аудит в южной столице, специалисты Atameken-Aydit приступят к проверке всех профессиональных футбольных клубов Казахстана», — говорится в сообщении.

Как сообщается, эта работа по выявлению жуликов и казнокрадов инициирована в Акорде ближайшим окружением президента РК Касым-Жомарта Токаева.

«Задача перед аудиторами поставлена конкретная: выявить преступные схемы и вывести на чистую воду коррупционеров в казахстанском спорте и в футболе, десятилетиями разворовывающими народные бюджетные деньги», — резюмируется в сообщении.

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