Нур-Султан. 14 апреля. КазТАГ – Осадки в виде дождя и снега ожидаются во вторник на севере и в центре Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики ожидаются дожди, на юге, местами сильные, на севере и в центре осадки в виде дождя и снега. Лишь на западе и юго-западе республики ожидается погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный, западный 9-14 метров в секунду. Температура днем +9+11, ночью +3+5.

В Алматы облачно переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура днем +13+15, ночью +9+11.

В Шымкенте переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +13+15, ночью +7+9.

В Жамбылской области ожидается дождь с грозой, местами туман. Днем +13+18, ночью +7+12.

В Туркестанской области дождь, ветер 15-20 метров в секунду, местами туман. Днем +13+18, ночью +6+11.

В Костанайской области сильный дождь, местами туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +4+9, ночью 0+5.

В Алматинской области дождь с грозой, туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +13+18, ночью +8+13.

В Акмолинской области дождь, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +9+14, ночью +1+6.

В Северо-Казахстанской области дождь, местами туман, усиление ветра ночью местами 15-20, днем на большей части 15-20 метров в секунду, местами порывы 25 метров в секунду. Днем +8+13, ночью +2+7.

В Павлодарской области небольшой дождь, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +16+21, ночью +2+7.

В Карагандинской области дождь, местами туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +10+15 (на юге +18), ночью 0+5 (на юге +8).

В Актюбинской области днем без осадков, ночью сильный дождь. Днем +8+13, ночью -3+2.

В Западно-Казахстанской области без осадков, местами туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +10+15, ночью 0+5.

В Атырауской области без осадков, ночью на востоке ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем +13+18, ночью 0+5.

В Мангистауской области без осадков, ночью усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +10+15, ночью +5+10.

+10+15

В Кызылординской области без осадков, усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью туман, небольшой дождь с грозой. Днем +12+17, ночью +3+8.

В Восточно-Казахстанской области дождь, усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью и утром туман. Днем +12+17, ночью +3+8.

«В ближайшие сутки на реках Акмолинской, Северо-Казахстанской областей ожидается дальнейшие подъемы уровня воды. На горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания уровня воды», — предупредили синоптики.