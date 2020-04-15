Численность населения Казахстана на 1 марта составила 18,67 млн человек

Нур-Султан. 15 апреля. КазТАГ – Численность населения Казахстана на 1 марта 2020 года составила 18,672 млн человек, следует из сообщения статкомитета министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

«Численность населения страны на 1 марта 2020 г. составила 18671,9 тыс. человек, в том числе городского – 10932,3 тыс. (58,5%), сельского – 7739,6 тыс. (41,5%) человек. По сравнению с 1 марта 2019 г. численность населения увеличилась на 240,4 тыс. человек или 1,3%», — говорится в документе.

За январь-февраль сальдо миграции населения – отрицательное (-2260 человек): прибыло в Казахстан 184212 человек, убыло – 186472 человека, уточняют статистики.